İstanbul'u Lodos Vurdu! Bina Çöktü, Çatılar Uçtu, Elektrik Kesildi...

İstanbul’da lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle çatılar uçtu, binalar zarar gördü, bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı.

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İstanbul’da gün boyunca etkili olan lodos, akşam saatlerinde sağanak yağışın da şiddetini artırmasıyla birlikte yaşamı olumsuz etkiledi. Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde, riskli yapı olduğu için daha önce mühürlenen ahşap bir bina kısmen çöktü.

İstanbul'u Lodos Vurdu! Bina Çöktü, Çatılar Uçtu, Elektrik Kesildi... - Resim : 1

UÇAN ÇATI ARAÇLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi’nde şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Üç aracın hasar gördüğü olayda, itfaiye ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'u Lodos Vurdu! Bina Çöktü, Çatılar Uçtu, Elektrik Kesildi... - Resim : 2

İstanbul'u Lodos Vurdu! Bina Çöktü, Çatılar Uçtu, Elektrik Kesildi... - Resim : 3

KOPAN SIVA BAŞKA BALKONLARA UÇTU

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi’nde ise güçlendirme çalışması yapılan bir binanın dış sıvası, lodos ve yağmurun etkisiyle binadan koparak çevredeki çatı ve balkonlara savruldu. Sıva parçalarının düştüğü anlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'u Lodos Vurdu! Bina Çöktü, Çatılar Uçtu, Elektrik Kesildi... - Resim : 4

SANCAKTEPE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak’ta ise gece saatlerinde başlayan fırtına bir binanın çatısını yerinden söktü. Uçan çatı, sokaktaki aydınlatma direğine ve elektrik tellerine zarar vererek bölgede elektrik kesintisine neden oldu. Olay yerine gelen ekipler elektriği keserek güvenliği sağladı ve çatıyı kaldırarak yolu trafiğe açtı.

İstanbul'u Lodos Vurdu! Bina Çöktü, Çatılar Uçtu, Elektrik Kesildi... - Resim : 5

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Kaynak: İHA

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