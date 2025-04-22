Bir Çedes Skandalı Daha! İlkokul Etkinliğinde Tepki Çeken İsim: ‘Kilomla Dalga Geçen Kaynıma Nasıl Cevap Vermeli?'

Başakşehir’de TOKİ Kayaşehir Mevlana İlköğretim Okulu’nda yapılan skandal ÇEDES etkinliği ortaya çıktı. Çocuklar için “adap” dersleri ve kursları veren, “Babam Abdülhamit Han kitaplarının yazarı İkbal Betül Armağan’a okulda imza günü yaptırıldı.

ÇOCUKLARA ‘BABAM ABDÜLHAMİT HAN’ KİTAPLARI OKUTULDU

Kayaşehir Mevlana İlkokulu'nda ÇEDES kapsamında “Babam Abdülhamit Han kitapları imza günü” yapıldı. Farklı temalarla “Babam Abdülhamit Han” başlıklı 4 kitabı bulunan İkbal Betül Armağan okula getirildi. Armağan çocuklarla sohbet gerçekleştirirken kitaplarını imzaladı.

Kitaplar sırasıyla şu isimleri taşıyor: Benim Hayırsever Babam Abdülhamit Han, Babam Abdülhamit Han’ın İslam Sevgisi, Benim Sanatsever Babam Abdülhamit Han ve Benim Doğasever Babam Abdülhamit Han.

‘KİLOMLA DALGA GEÇEN KAYNIMA NASIL CEVAP VERMELİ’

“Benim Babam Abdülhamit” kitaplarının yazarı İkbal Betül Armağan’ın sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekici. Aynı zamanda avukat olduğunu da belirten Armağan “Zarafet eğitimi” temalı kurslar düzenlerken, Instagram hesabından da “sofra adabı ve eğitimi” gibi paylaşımlar yapıyor. Armağan’ın son yaptığı paylaşımda “Her bayram sofrasında kilomuzla dalga geçen kaynıma sakin bir şekilde nasıl cevap vermeli” başlığını taşıyor.

‘SANDALYEYE NASIL OTURURUZ’ EĞİTİMİ

Sandalyeye nasıl oturulması gerektiğine ilişkin de paylaşımlar yapan bir videosunda bacak bacak üstüne attıktan sonra çocuklara ‘Doğru mu oturdum’ şeklinde bir soru yöneltiyor. Çocuklar “hayır” yanıtını veriyor.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SPONSOR OLDU

İkbal Betül Armağan’ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla da iki farklı etkinlik düzenlediği ortaya çıktı. Etkinliklerden birisi “Gençlere Zarafet Eğitimi” başlığını taşırken bir diğeri ise “Çocuklara Sofra Adabı Eğitimi: Uygulamalı Çalışmalar” temasıyla yapıldı.

‘ABUK SUBUK TİPLERİN OKULDA NE İŞİ VAR?'

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay okullarda fikri ve vicdanı hür nesiller yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. Kayaşehir Mevlana İlkokulu yönetimine tepki gösteren Özbay “Abuk subuk tiplerin, okulun içinde olmasını bırakın yakınından dahi geçmemesi gereken tiplerin yönetici olması eğitime nasıl zarar verildiğinin göstergesi” ifadelerini kullandı.