Film Sahnelerini Aratmayan Dolandırıcılık Senaryosu: 'Jigolo' Yalanıyla 10 Milyonluk Vurgun

Nevşehir'de ikamet eden A.K., telefonla kendisini arayan kişilerin tuzağına düştü. "Jigolo internet sitesine üye oldunuz" bahanesiyle başlayan dolandırıcılık senaryosunda, çete üyeleri A.K.'ye bir icra süreci başlatıldığını ve arabulucu avukatlar aracılığıyla bu borcun çözülebileceğini söyledi.

İkna edilen A.K., sözde arabulucu avukata toplam 540 bin TL havale etti. Ancak kısa süre sonra dolandırıldığını fark ederek durumu polise bildirdi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ülke çapında yankı uyandıracak bir soruşturmanın düğmesine bastı.

Yapılan detaylı çalışmalarda, çetenin sadece A.K.'yi değil, 12 farklı ilde yaklaşık 56 kişiyi benzer yöntemle dolandırdığı, toplamda 10 milyon TL'lik vurgun yaptığı ve bu paranın terör örgütü PKK'ya aktarıldığı tespit edildi.

Çetenin liderliğini, PKK üyeliğinden aranan ve şu anda Fransa'da yaşadığı belirlenen M.D.'nin yaptığı belirlendi. Eskişehir ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 19 kişilik örgütten 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Nevşehir'e getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari olan 4 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürüyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşları özellikle dijital ortamda kurulan bu tür tuzaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA