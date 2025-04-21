Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu, 3 Ayrı Ülkede Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan A.H., T.H.C. ve F.M.’nin yurtdışında yakalandığını duyurdu. A.H. ve T.H.C.’nin iadesi sağlanırken, Kolombiya’da yakalanan F.M. için süreç devam ediyor.

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Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu, 3 Ayrı Ülkede Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan üç zanlının yurtdışında yakalandığını açıkladı. A.H. ve T.H.C. adlı şahısların Türkiye’ye iadesi sağlanırken, F.M. isimli kişinin iade süreci ise halen devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakalanan isimlerin suç geçmişine ve operasyonların detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: Kırmızı Bültenle Aranan 3 Suçlu, 3 Ayrı Ülkede Yakalandı - Resim : 1

A.H., Dubai’de yakalandı ve Türkiye’ye getirildi

“Orkinos-Bulut” adlı operasyon kapsamında aranan A.H., “tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından dolayı kırmızı bültenle aranıyordu. Yerlikaya, A.H.’nin Dubai’de yakalandığını ve iadesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

T.H.C., İran’da yakalandı

Bir diğer kırmızı bültenle aranan isim olan T.H.C., “tasarlayarak öldürme”, “örgüt üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçları nedeniyle aranıyordu. T.H.C., İran’da yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi.

F.M. Kolombiya’da yakalandı, iade süreci sürüyor

“Suç örgütü üyeliği”, “uyuşturucu ticareti” ve “uyuşturucu ithalatı” suçlarından aranan F.M., Kolombiya’da yakalandı. Yerlikaya, F.M.’nin iade sürecinin devam ettiğini belirtti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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