Yüz Binlerce Sürücü Merakla Bekliyor... Ali Yerlikaya'dan Ehliyet Affı Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Nisan 2025 itibarıyla geçici olarak ehliyetine el konulan sürücü sayısının 689 bin 946'ya ulaştığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sürücü affı" konusunun kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.​

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre:​ 499 bin 88 sürücünün ehliyeti, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmaları ya da alkol testini reddetmeleri nedeniyle alındı.​

28 bin 461 sürücünün ehliyeti, bir yıl içinde 100 ceza puanını doldurmaları, beş kez hız ihlali yapmaları, üç kez kırmızı ışık ihlali gerçekleştirmeleri, drift yapmaları veya kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurmaları gibi nedenlerle geri alındı.​

KAZALARDAN EHLİYETİ ALINAN 162 BİN 397 KİŞİ

162 bin 397 sürücünün ehliyeti ise ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarına karışmaları ya da sağlık koşulları gibi adli sebeplerle geçici olarak geri alındı.​

Yerlikaya, bu uygulamaların trafik güvenliğini sağlamak ve can kayıplarını önlemek amacıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak" dedi. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal edenlere karşı tavizsiz bir duruş sergilemeye devam edeceklerini ifade etti.

'KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDE YOK'

Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim:

“Sürücü affı” konusu, kesinlikle gündemimizde yok

19 Nisan 2025 itibari ile “ehliyeti geçici olarak geri alınıp teslim edilmeyen” sürücü sayısı 689 bin 946❗

Peki bu sürücülerin ehliyetleri geçici olarak neden geri alındı?

Çünkü;

499 bin 88 sürücünün ehliyeti,

- Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullandıkları,

- Alkol ölçüm testini reddettikleri için;

28 bin 461 sürücünün ehliyeti,

- 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı doldurdukları,

- 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yaptıkları,

- 3 kez kırmızı ışık ihlali yaptıkları,

- Drift yaptıkları ve

- Kanuna aykırı çakar tertibatı bulundurdukları için;

162 bin 397 sürücünün belgesi ise; Adli işlemler (ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışması, sağlık şartları vb.) nedeniyle geçici olarak geri alındı.

Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da:

Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.

Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak.

Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir.

Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir."