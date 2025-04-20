Kan Donduran Bir Akran Dehşeti Daha... Tokat Attı, Yerde Sürükledi, Saçını Koparttı

Muğla’da bir okulun arka bahçesinde 13 yaşındaki öğrencinin akranları tarafından darp edilmesinin ardından akran zorbalığının bir diğer yeni adresi İstanbul Gaziosmanpaşa oldu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde yaşları küçük 4 kız çocuğu birbirlerine hakaretler ederek kavga etti. İddiaya göre, 4 kız çocuğu kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye çağırdı.

TEKMELERLE DARP ETTİLER

Buluşma yerine gelen kız çocuğu ile diğer kızlar arasında tartışma çıktı. 3 kız çocuğu çağırdıkları kız çocuğunu tekme ve tokatlar atarak tek tek darp etti. Korkunç anları cep telefonu kamerası ile videoya kaydeden kızların o anlarda gülerek kavga anını izlediği görüldü.

SAÇINI KOPARIP, GÜLDÜLER

Darp edilen kız çocuğunun çığlıklar attığı anlar endişe yaratırken, kız çocuğunu saçını koparan akranları kameraya gösterdi.

MUĞLA’DA DA BENZERİ YAŞANMIŞTI

Benzer bir akran zorbalığı da Muğla’da 23 Nisan Ortaokulu’nun arka bahçesinde meydana gelmişti. 13 yaşındaki R.Ş. okulun arka bahçesinde aynı yaştaki D.D.’yi darp etmişti.

Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşılmış, D.D.'nin annesi F.C. polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi olmuştu. Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaşmıştı.

Kaynak: DHA