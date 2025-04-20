AFAD Açıkladı! Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı verilere göre, saat 09.22'de Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD Açıkladı! Ege Denizi'nde Korkutan Deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.22'de meydana gelen depremin derinliği 18.21 km olarak kaydedildi. Depremin yerin 125.47 kilometre güneydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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