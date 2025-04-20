Ticaret Bakanlığı'ndan 617 Firmaya İzin

Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'deki karara göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 19 firmaya yurt içi satış ve teslim işleme izin belgesi verildi. Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.​​​​​​​

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

Dahilde işleme sistemi; ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi ara mallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Kaynak: AA