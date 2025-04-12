Parkta Dehşet: Şiddet Uygulayıp Kaydettiler! Akran Zorbalığına 4 Tutuklama

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşanan akran zorbalığı olayında, bir lise öğrencisinin parkta yaşıtları tarafından darbedilmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, 4 kız öğrencinin başka bir öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığı ve zorla özür dilettiği anlar yer aldı. Saldırganlar, mağduru hem parkta hem de cadde üzerinde tekmeleyip tehdit ederken, olaya yoldan geçen bir vatandaş müdahale ederek şiddeti durdurdu.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hemen harekete geçti. Videoda yer aldıkları tespit edilen T.N.S., N.K., F.Ü. ve E.N.T. isimli dört öğrenci, polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Yaşları 14-15 arasında değişen bu öğrenciler, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, dört öğrenciyi "Birden fazla kişi tarafından cebir ve tehdit kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutukladı.

İKİSİNE ADLİ KONTROL

Videoda yer almayan fakat olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Y.A.C. ve K.Ü. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Olay yerinde bulunan fakat 12 yaşından küçük olduğu belirlenen S.K. ise kimlik tespiti sonrası ailesine teslim edildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturmayı genişleterek sürdürüyor.

Kaynak: DHA