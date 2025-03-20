Otizmli Çocuğa 'Okulda Şiddet' İddiası: Vücudunda Tam 54 Morluk Tespit Edildi, Savcılık Harekete Geçti

Bursa’da otizmli olan ve yüzde 100 engelli raporu bulunan 11 yaşındaki B.A.Ş. isimli çocuğu özel eğitim ve uygulama okulunda şiddete uğradığı öne sürüldü. Otizmli çocuk eve döndüğünde ailesi tarafından yüzünde, kollarında, karın ve sırt bölgesinde toplamda 54 morluk tespit etti. Durumun fark edilmesi üzerine aile darp raporu alırken savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olaya ilişkin idari soruşturma başlatılırken, çocuğun okulda düştüğünü söyleyen sözleşmeli sınıf öğretmeni S.A. açığa alınarak sözleşmesi feshedildi.

'KENDİNİ YERE FIRLATTI' SAVUNMASI

Açığa alınan öğretmen, otizmli çocuğun darp sonucu değil düşme sonucu yaralandığın öne sürerek, kendisini “Öğrenciyi ben dövmedim. Bunlar sorunlu çocuklar. Kendini yere attı” ifadeleriyle savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri ise darp iddiasının araştırıldığını ve adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada “Öğretmen, öğrencinin düşerek bu duruma geldiğini söylüyor. Tanık olabilecek öğrencileri dinleyip, okul koridorlarındaki kamera görüntülerini izleyeceğiz. S.A. isimli öğretmeni ise iddialar ve öğrenci düşmüş olsa dahi, bize bilgi vermediği için açığa alıp, iş sözleşmesini iptal ettik” denildi.

Vücudunda 54 morluk tespit edilen çocuğun babası Nizamettin Ş. Öğretmeni yalancılıkla suçlayarak, bu morlukların ancak darp sonucu oluşabileceğini söyledi. Nizamettin Ş., “Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor. Bu olaydan dolayı kendisine psikolojik destek uygulanmasını istiyor ve bekliyorum. Benim çocuğum konuşamıyor. Günlerdir canı yandığı için ağlıyor” dedi ve öğretmenden şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA