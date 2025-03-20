Otizmli Çocuğa 'Okulda Şiddet' İddiası: Vücudunda Tam 54 Morluk Tespit Edildi, Savcılık Harekete Geçti

Bursa'da otizmli çocuğun özel eğitim ve uygulama okulunda şiddete uğradığı iddia edildi. Çocuğun bedeninde tam 54 morluk tespit edilirken, öğretmeni açığa alındı.

Otizmli Çocuğa 'Okulda Şiddet' İddiası: Vücudunda Tam 54 Morluk Tespit Edildi, Savcılık Harekete Geçti

Bursa’da otizmli olan ve yüzde 100 engelli raporu bulunan 11 yaşındaki B.A.Ş. isimli çocuğu özel eğitim ve uygulama okulunda şiddete uğradığı öne sürüldü. Otizmli çocuk eve döndüğünde ailesi tarafından yüzünde, kollarında, karın ve sırt bölgesinde toplamda 54 morluk tespit etti. Durumun fark edilmesi üzerine aile darp raporu alırken savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olaya ilişkin idari soruşturma başlatılırken, çocuğun okulda düştüğünü söyleyen sözleşmeli sınıf öğretmeni S.A. açığa alınarak sözleşmesi feshedildi.

Otizmli Çocuğa 'Okulda Şiddet' İddiası: Vücudunda Tam 54 Morluk Tespit Edildi, Savcılık Harekete Geçti - Resim : 1

'KENDİNİ YERE FIRLATTI' SAVUNMASI

Açığa alınan öğretmen, otizmli çocuğun darp sonucu değil düşme sonucu yaralandığın öne sürerek, kendisini “Öğrenciyi ben dövmedim. Bunlar sorunlu çocuklar. Kendini yere attı” ifadeleriyle savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri ise darp iddiasının araştırıldığını ve adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Konuya ilişkin açıklamada “Öğretmen, öğrencinin düşerek bu duruma geldiğini söylüyor. Tanık olabilecek öğrencileri dinleyip, okul koridorlarındaki kamera görüntülerini izleyeceğiz. S.A. isimli öğretmeni ise iddialar ve öğrenci düşmüş olsa dahi, bize bilgi vermediği için açığa alıp, iş sözleşmesini iptal ettik” denildi.

Otizmli Çocuğa 'Okulda Şiddet' İddiası: Vücudunda Tam 54 Morluk Tespit Edildi, Savcılık Harekete Geçti - Resim : 2

Vücudunda 54 morluk tespit edilen çocuğun babası Nizamettin Ş. Öğretmeni yalancılıkla suçlayarak, bu morlukların ancak darp sonucu oluşabileceğini söyledi. Nizamettin Ş., “Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor. Bu olaydan dolayı kendisine psikolojik destek uygulanmasını istiyor ve bekliyorum. Benim çocuğum konuşamıyor. Günlerdir canı yandığı için ağlıyor” dedi ve öğretmenden şikayetçi oldu.

Velilerden Skandal İddialar: Öğretmen Öğrencilere Şiddet Uygulayıp Tehdit EtmişVelilerden Skandal İddialar: Öğretmen Öğrencilere Şiddet Uygulayıp Tehdit EtmişGüncel
Düzenleme yolda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: "Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim"Düzenleme yolda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu: "Öğretmen arkadaşlara müjdeyi verelim"Eğitim

Kaynak: DHA

Etiketler
Şiddet Otizm Bursa
Evinde Yangın Çıkan Felçli Kadından Kahreden Haber Evinde Yangın Çıkan Felçli Kadından Kahreden Haber
Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek Google'da Bir Devir Sona Eriyor! Google Asistan Kapanıyor, Yerine Bakın Ne Geçecek
Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri… Gazeteler, Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü? İşte 20 Mart 2025 Manşetleri…
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı: Piyasalarda Tansiyon Düşmüyor (20 Mart Perşembe Güncel Altın ve Döviz Kurları) Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı
Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu Emekliler Bu Masraftan Kurtuldu! 2025 Yılı Boyunca Resmen Ücretsiz Oldu
SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Liranın Üstüne Çıktı SSK’lı, BağKur’lu ve Tüm Emeklilere Verilecek: Banka Promosyonları Kızıştı! 25 Bin Lira....