Velilerden Skandal İddialar: Öğretmen Öğrencilere Şiddet Uygulayıp Tehdit Etmiş

Antalya'da bir okulda öğrencilere psikolojik şiddet uygulayıp tehdit ettiği öne sürülen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. 3 aydır müfettiş raporunun tamamlanmasını beklediklerini ifade eden veliler, "Bekliyoruz ama herhangi bir dönüş alamıyoruz. Bu öğretmenin daha önce de soruşturma geçirdiğini, bu konulardan dolayı yine bir veliyle kavga ettiğini, bundan dolayı okul değiştirdiğini öğrendik" diye konuştu.

Son Güncelleme:
Velilerden Skandal İddialar: Öğretmen Öğrencilere Şiddet Uygulayıp Tehdit Etmiş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki bir ilk ve ortaokulda 3'üncü sınıf öğretmeni G.D.'nin, derste sürekli telefonla ilgilendiği; öğrencileri tehdit edip psikolojik şiddet uyguladığı öne sürüldü. Durumu okul yönetimine bildiren veliler, buradan bir sonuç alamayınca konuyla ilgili CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Durumun bildirilmesiyle 3 ay önce okula müfettiş gönderildi. Bugün karnelerini alan çocuklarının okuluna giden aileler, kapı önünde açıklama yaptı.

'DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ'

Öğrencilerden birinin velisi Seda S., öğretmenin 3 aydır soruşturmada olduğunu belirterek, "Öğretmenle ilgili problemlerimiz vardı. Çocuklara psikolojik şiddet vardı. Sürekli tehdit vardı. Velileri arayıp, sürekli şikayet vardı. Bunlardan dolayı şikayette bulunduk. 3 aydır bu şikayetin sonlanmasını, soruşturmanın tamamlanmasını bekliyoruz ama herhangi bir dönüş alamıyoruz. Bu öğretmenin daha önce de soruşturma geçirdiğini, bu konulardan dolayı yine bir veliyle kavga ettiğini, bundan dolayı okul değiştirdiğini öğrendik" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise konuyla ilgili müfettişlerin soruşturmasının devam ettiği, sonucunun beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya
Son Güncelleme:
İBB Meclisi'nde 'Rıza Akpolat' Protestosu İBB Meclisi'nde 'Rıza Akpolat' Protestosu
Gaziantep'te Dehşet: Vinçle Duvara Çarptı, Hayatını Kaybetti Gaziantep'te Dehşet: Vinçle Duvara Çarptı, Hayatını Kaybetti
WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek WhatsApp’a 4 Yeni Özellik: Gelen Özellikler Birçok Şeyi Değiştirecek
Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş Dar Olan Ayakkabıyı Tek Hamleyle Büyütme Yöntemi! Meğer Bu Kadar Basitmiş
ÇOK OKUNANLAR
Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda Kiracılara Gün Doğdu: Artık Bu Masrafı Ev Sahibi Ödemek Zorunda
81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak 81 İldeki Tüm Emekliler Yaşadı! Tamamen Ücretsiz Oldu, Bir Kuruş Para Alınmayacak
Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı Ne Kek Ne Meyve Suyu: Otobüste Muavin Herkese İkram Etti, Yolcular Ne Yapacağını Şaşırdı
Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak: Pazartesi Resmen Başlıyor
İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak İslam Memiş: Hazır Olun! Her Ay Yeni Rekor Kıracak