Evinde Yangın Çıkan Felçli Kadından Kahreden Haber

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında, yatalak olan Sevim Özdemir (73) hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Caddesi'nde, 3 yıl önce kısmi felç geçiren ve oğluyla birlikte yaşayan Sevim Özdemir'in tek katlı evinin zemin katında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, ancak Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangının ardından olay yerine gelen Mesut Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Sevim Özdemir'in cenazesi morga kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA