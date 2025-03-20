Konya'da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga

Konya’nın Kulu ilçesinde Kültür Merkezi yakınlarında öğle saatlerinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek sopaların, demir çubukların, bıçakların ve taşların kullanıldığı şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Meydan savaşını andıran olayda, bazı kişiler kaçmaya çalışırken, yere düşenlerin darbedildiği görüldü. Bıçaklı kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve dakikalarca sürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 12 kişi, Kulu Bölge Devlet Hastanesi ile Ömeranlı Mahallesi'ndeki hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA