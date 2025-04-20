Çiftçiden 'Zirai Don' Felaketine Akılalmaz Yöntem! Çileklerini Nasıl Kurtardı?

34 ilde etkisini gösteren ‘zirai don’ felaketi çok sayıda çiftçinin hasadını büyük zarara uğratırken, Hataylı çiftçi Muharrem Peköz bulduğu ilginç yöntemle çilek bahçesini felaketten korudu. Peköz, hasadını yaptığı çilekleri kilosu 100 liranda satışa sundu. İşte dikkat çeken o yöntem…

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Çiftçiden 'Zirai Don' Felaketine Akılalmaz Yöntem! Çileklerini Nasıl Kurtardı?

Ege’de ve Trakya’da üzüm bağları, Malatya’da kayısı, Karadeniz’de fındık, Karaman’da elma, Niğde’de patates, Konya’da şekerpancarı, meyve bahçeleri eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklık sonrasında oluşan ‘zirai don’ sonrasında büyük hasar aldı. 34 ili vuran zirai don olayı hasatları ve çiftçileri zora soktu.

Çiftçiden 'Zirai Don' Felaketine Akılalmaz Yöntem! Çileklerini Nasıl Kurtardı? - Resim : 1

ATEŞ YAKARAK KORUDU

Çiftçiler yaşadıkları felaket sonrasında yardım beklerken, Hatay'da çiftçilik yapan Muharrem Peköz ürünlerini az bilinen bir yöntemle zirai dondan korudu. Hatay’ın Dörtyol İlçesi'nde çiftçilik yapan Muharrem Peköz, 5 dönümlük arazisindeki çileklerini ateş yakarak korumayı başardı.

Çiftçiden 'Zirai Don' Felaketine Akılalmaz Yöntem! Çileklerini Nasıl Kurtardı? - Resim : 2

DİĞER ÜRÜNLERDE ZARAR GÖRDÜ

Bu yıl çilek hasadının zirai dondan etkilendiğini ve yeni fideleri toprakla buluşturduğunu söyleyen 50 yaşındaki çiftçi Peköz, şunları anlattı: 8 yıldır çilek üretimi yapıyorum, üretim yaptığım arazi beş dönüm. Çilek üretimini her geçen gün daha da büyüterek ilerliyorum. Çilek hasadına normalde Şubat'ın ilk ve son haftası başlıyorduk hava şartlarından dolayı 25 gün geç başladık. Soğuk havalardan dolayı bu yıl çiftçilerin zararı var. Serada yetiştirdiğimiz diğer ürünlerde zarar gördü.

'LASTİK, SAMAN YAPARAK ÖNLEMLER ALDIK'

Çileğin tarladan 100 liraya alıcı bulduğunu belirten Peköz, ‘Çilek üretiminde günlük olarak yaklaşık 300-500 kilogram ürün hasat ediyoruz. Çilek hasadımız Temmuz ayının 15'ine kadar devam edecek. Çilek tarlada 100 TL, tezgahta ise 150-200 TL arasında satılıyor. Tarlamıza gelen müşterilerimizde kilogram bazında satış yapıyoruz. Zirai don olaylarında ise tarlada lastik, saman, ve yağmurlama yaparak önlemler almaya çalıştık’ dedi.

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Kaynak: İHA

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