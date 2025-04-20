Özgür Özel'den Sosyal Medya Profilinde ‘Yozgat’ Güncellemesi
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını traktör konvoyuyla Yozgat mitingine geldiği bir kare ile güncelledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, X ve facebook hesaplarındaki kapak fotoğrafını güncelledi.
Özel, kapak fotoğrafını kent girişinde traktör konvoyuyla karşılandığı Yozgat'ta mitinge gidiş anını içeren bir fotoğraf ile değiştirdi. Kapakta Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile Atatürk'e ait "Köylü milletin efendisidir" ifadeleri yer alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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