Seçim Sonuçlarını Hatırlattı: 'Yozgat Bugün İtiraz Ediyorsa Doğru Meydan Bu Meydandır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin Yozgat ayağında vatandaşlara hitap etti.

Özel, konuşmasının büyük bölümünde iktidara yöneltirken, "Bu mitingi Samsun'dan sonra partinin kalelerinden birinde ya da Trabzon'da yapabilirdik. Ama madem ki milli irade mühimdir. Bu sandığa en çok sahip çıkan seçimlerde yüzde 86 katılım oranıyla rekorlar kıran, bugün sandığa darbe yapanı ve cuntanın başına geçeni bu Yozgat son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 75 oyla seçmişken, bugün itiraz ediyorsa, doğru meydan bu meydandır" ifadelerini kullandı.

'SANDILAR Kİ YOZGAT'TAN SES GELMEYECEK'

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yozgatlılar bir de baktılar ki sandığı da ellerinden almaya, bir cumhurbaşkanı belirlemek için sandığa gitmeye gün sayarken adaylarını ellerinden almaya, İmamoğlu’nu, geleceğin cumhurbaşkanını ellerinden almaya kalktı. O gün Türkiye ayağa kalktı, sandılar ki Yozgat’tan ses gelmeyecek. Ezberlemişler ‘Yozgat bizimdir, eylem yapmaz’ diye.

Onlar Yozgat'ı çantada keklik sandılar. Bilmezler ki Yozgat uyanmıştır. Yozgat uyanmıştır, bugün de bu meydana sığmamıştır.

Sayın Erdoğan, Yozgat'a kızma, o dolduramadığın yeri bugün biz doldurduk. Yozgat tarihinin en kalabalık mitinglerinden biriyle Yozgat'tayız. Meydanın ötesinde, ara sokaklarda, her tarafta ayrı bir miting var.

Yozgat'ın büyün Türkiye'yi ayağa kaldıran, kornalarına basınca 81 vilayetten duyulan, dünyada haber olan çiftçilere destek olması gerekenler, çiftçilerin önüne jandarma koydular. Sonra çiftçiye sahip çıkması gerekenler çiftçilere o traktörler güvenliği tehdit ediyor diye ceza tebligatları yolladılar.

Çiftçilerin cezalarını ben üstleneceğim dedim. Ardından da Silivri’ye ziyarete gittim. Cezaevinde Ekrem Başkanı ziyarete girdim. Özlemle sarılırken bu sefer aramızda bir tartışma çıktı. Dedi ki, “Oldu mu şimdi, traktörler bana destek için çıktı, bir de baktım genel başkan cezaları ödeyecek diyor” dedim ki Ekrem Başkan biz seninle hiç ayrı düşmedik, bunu da kardeş payı yapacağız.”

Birileri oyu alırken iyi, hizmet yapmayınca, taban fiyata tepki olunca, çiftçi faize itiraz edince, gübrenin yüksekliğinden yakınınca, iktidara mesafe koyunca bir anda çiftçinin karşısına dikiliyorlar. Birileri yukarıdan bakıyor, kibirle bakıyor. Yozgatlı köylüleri karınca gibi görüyor. Buradan uyarıyorum, karınca gibi çalışkan çiftçileri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var o da CHP'dir.

Haksızlığa karşı dilsiz şeytan olmayan Yozgat'ın bütün demokratları burada.

Yozgatlılara şunu hatırlatırım. 2011 yılında Erdoğan Yozgatlılara, Yozgat’ı bir dünya kenti yapmanın, bir mega kent yapmanın sözünü verdi. 14 yıl geçti biz bozkırın ortasında halen daha bir mega kent göremiyoruz.

Yozgat'ta doktor sorunu var. Yozgat'ta hastaneden randevu alma sorunu var. Bakın 2022 yılında Türkiye'nin nüfusu 67 milyon, Yozgat'ın nüfusu 680 bin. Bugün nüfus 86 milyona çıktı, Yozgat'ın nüfusu 413 bine düşmüş.

AK Parti ilk geldiğinde Yozgat'ta 6 milletvekili çıkıyordu, şu anda 3. Yozgat'ı yediler bitirdiler. Yozgat'ı geride bıraktılar, Yozgat da onları geride bırakıyor artık. Teslim olmayan Yozgatlılara selam olsun.

Atatürk ilk Yozgat'ta geldiğinde, Yozgatlılara 'Bozok yaylasının yiğit evlatları var olun' demiş. Yozgat'ın kaderini hep birlikte değiştireceğiz.

Seçimle iş başına gelenler seçimle gitmek istemiyorlar. Oysa, demokrasilerde mühür milletin elindedir. Soruyorum, sandığın elinizden alınmasına izin verecek misiniz? Türkiye'nin Yozgat'tan duyacak çok şeyi var.

Bu mitingi Samsun'dan sonra partinin kalelerinden birinde ya da Trabzon'da yapabilirdik. Ama madem ki milli irade mühimdir. Bu sandığa en çok sahip çıkan seçimlerde yüzde 86 katılım oranıyla rekorlar kıran, bugün sandığa darbe yapanı ve cuntanın başına geçeni bu Yozgat son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 75 oyla seçmişken, bugün itiraz ediyorsa, doğru meydan bu meydandır.

Tam 1 ay önce bir sivil darbe girişimi yaşadık. Bu darbe için Trump'tan izin aldılar. İcazet aldılar. daha önce Ekrem Başkanın helal oylarla kazandığı mazbatasını iptal etmişlerdi.

Bugün kendisine ne yapıldıysa aynısı Ekrem Başkan’a yapan Erdoğan’a sesleniyorum. Şafak vakti, kapına dayanan polis çocuğunun, eşinin önünden alıp emniyete götürdüler mi? O gün bile cezanı çekmeye, Saraçhane’de konuşma yaparak uğurlandın. 3 ay yattın, millet sana yapılanları haksızlık gördü seni iktidara getirdi.

AKP içinde de bu tutuklamanın partiyi erittiğini, Türkiye'yi çok daha kötü günlere götüreceğini söyleyen aklıselim insanlar var. Ümit ederim onların aklı egemen olur. Bu meydan kıymetlidir. Bu yüzden 31 Mart seçimlerinde Erdoğan'ı uyarmış Yozgat'ın 19 Mart darbesine direnmesi kıymetlidir. Milletimiz böyle meydanlarda darbeyi püskürtmüştür.

'CHP İKTİDARINDA İŞÇİNİN DE PATRONUN DA YÜZÜ GÜLECEK'

İşçi dostu olduğumuz doğrudur. Garibandan yana olduğumuz doğrudur. Ancak bu iktidar gibi hukuku ayaklar altına almayıp baş tacı edeceğimiz için, Atatürk’ün gösterdiği yolda AB’ye doğru yürüyüp Türkiye’yi gerçek demokrasiyle buluşturacağımız için kaçan sermaye de gelecek, risk primi 300-400’lerde değil olması gerektiği gibi 50’lerin altına inecek. CHP iktidarında sermaye daha çok kazanacak. Üretim daha çok kazanacak. Ama bugünden farkı adaletli bir vergi sitemiyle kazanılan para bölüşülecek. İşçinin de patronun da aynı anda yüzü gülecek.

Ekonomimizin belini kırdılar. Bir günde tam 30 milyara yakın rezerv satmak zorunda kaldılar. 31.5 milyar dolar değer kaybettiler. Yabancı yatırımcı kaçtı, risk primi 371'e kadar yükseldi.

Öyle bir iş oldu ki. İmamoğlu'na yaptıklarının karşılığı 6 puan faiz artışı oldu.

Yaptıkları paranın bir diğer karşılığı şu. Elektrik yakıyoruz ya, tüm Türkiye’nin 7 yılda yaktığı elektriğin parasını bir günde yaktı bunlar.

Asgari ücrete emekli maaşını çıkarmanın bedeli 100 milyar lira dediler, Ekrem Başkana yaptıkları işin yarattığı toplam tutar, emeklilere verilecek olan paranın tam 19 katı. Bu operasyonla her birimizin cebinden 24'er bin lira aldılar çaldılar. Yazıklar olsun bunlara. 1.9 trilyon ne demek...

En büyük sıkıntı tarımla uğraşanların değil mi? Çiftçilerin bankalara bütün borcu 1 trilyon lira. Bugün 1 trilyon versen yakılan paranın yarısı bile değil... Yani bütün çiftçilerin borçlarını kapatıp kalan parayı bölüştürsen her çiftçiye 412 bin lira para veriyorsun. Sırf rakibini karalamak, İmamoğlu'ndan kurtulmak için harcadı. Bu bugüne kadar olan. Bundan sonrasından Allah bu memleketi korusun. Akılınızı başınıza alın, Ekrem Başkanı ve arkadaşlarımızı bırakın.

Namuslu hakimlere, namuslu savcılara bütün saygımızla birlikte, bu yalancılara teslim olmayacağız.

İKTİDARA KANAL İSTANBUL TEPKİSİ

İstanbullunun Kanal istemediğini bilenler, hızla Kanal İstanbul için çalışmalara başladılar. 23 bin konutun inşaatına telaşla başladılar. İstanbul'u kazanırken Ekrem Başkan ne demişti? Ya Kanal Ya İstanbul. İstanbullular, İstanbul'un geleceğini tercih etmişlerdi. İstanbul'a hançer vurdurtmayacağız.

GAZZE TEPKİSİ

Bir yandan Gazze'de büyük bir yıkım var. Filistin davasını istismar eden Erdoğan, şimdi Trump'ın karşısında sus pus oldu. Trump oraya oteller yapmayı, kumarhaneler yapmayı, doğalgaz yataklarına çökmeyi planlamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi