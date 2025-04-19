Yozgat Mitingi Öncesi Özgür Özel'den Traktörlü Konvoy

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlattığı demokrasi mitinglerinin Anadolu’daki ikinci durağı olarak bugün Yozgat’ta halkla buluşuyor. Saat 14.00'te başlayacak miting öncesi Özgür Özel, traktörlü konvoy düzenledi. Alana traktörle gelen Özel'e, çiftçiler de eşlik etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden uzaklaştırılmasının ardından başlattığı miting serisinin ikincisini bugün Yozgat’ta düzenliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda saat 14.00'te başlayacak miting, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilecek.

ÇİFTÇİLER ÖZEL İÇİN TOPLANDI

Ekrem İmamoğlu'na destek veren çiftçilere kesilen cezayı Özel ve İmamoğlu'nun üstlendiği açıklanmıştı. Yozgatlı çiftçiler traktörleriyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamak için toplandı. Özel'in de miting alanına traktör kullanarak gelmesi bekleniyor.

'DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAYA GİDİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 19 Mart’ta yaşanan süreci “darbe girişimi” olarak nitelendirerek, “Ayağa kalkmazlar denilen çiftçilerin ayağa kaldırdığı Yozgat’ta demokrasiye sahip çıkmaya gidiyoruz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu da cezaevinden yaptığı paylaşımda, Yozgatlılara selam göndererek, “Buluşmayı cezaevinden izleyeceğim; benim hemen yanı başınızda olduğumu düşünün, omuz omuza olduğumuzu bilin.” ifadelerini kullandı.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise mitinge yoğun ilgi beklediklerini belirterek, “Bu alan 10 bin kişilik ama ben 15 binin üzerinde katılım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DURAK YOZGAT

CHP, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her Çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta da Anadolu’nun bir kentinde miting düzenleme kararı almıştı. Bugünkü Yozgat mitingi, bu sürecin Anadolu’daki ikinci durağı olacak.

NE OLMUŞTU?

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde 6 Nisan tarihinde, CHP örgütü tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki için düzenlenen eyleme traktörleriyle destek veren çiftçilere, 993'er lira trafik cezası kesilmişti. Para cezası uygulanan çiftçilerin borçlarını CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenmişti.

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Kaynak: ANKA

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