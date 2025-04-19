Müstehcen Partilerin Kilit İsmine 'Kara Para Aklama' Davası

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde lüks bir sitede kiralanan villada düzenlenen müstehcen partiler, geniş çaplı bir kara para aklama soruşturmasını beraberinde getirdi. Sosyal medyada “Fergio Bey” takma adını kullanan Ferhat Günay’ın organize ettiği bu partiler, “Fergio House” adı verilen adreste maskeli katılımcılarla gerçekleştiriliyordu.

PARTİYE GİRİŞ 300 BİN LİRA

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, lüks villada gerçekleştirilen etkinliklerde, Günay’ın katılımcılar arasında “köle” olarak nitelendirdiği kişilere çeşitli roller verdiği belirlendi. Bu özel partilere giriş ücretlerinin 3 bin liradan başlayıp 300 bin liraya kadar çıktığı ifade edildi. Partilerde çekilen görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor, bazıları ise ticari amaçla satılıyordu. Bu faaliyetlerin, şüphelilerin haksız kazanç sağlama yöntemlerinden biri olduğu iddianamede yer aldı.

MALİ HAREKETLER TAKİBE TAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Aklama Suçu Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, “Fergio House” bağlantılı mali hareketlere ilişkin detaylı bir analiz de yer aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapora göre, Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve sosyal medya hesaplarını yönettiği tespit edilen Seçil Gözde Cayak’ın yasal gelirleriyle uyuşmayan şekilde yoğun bir para trafiğine sahip olduğu tespit edildi.

Söz konusu üç şüphelinin, müstehcen içerikli partilere karıştığı belirlenen diğer kişilerle sık sık para alışverişi yaptığı, banka hesaplarında çok sayıda şüpheli işlem gerçekleştiği ve bu hareketlerin yasal gelirlerle açıklanamayacağı açıklandı. MASAK raporunda ayrıca, elde edilen gelirlerin gizlenmeye çalışıldığı ve kara para aklama suçunun izlerini taşıdığı belirtildi.

Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda şüphelilerin daha önce tedbir konulan taşınmazları, taşıtları, banka hesaplarında bulunan nakit ve elektronik paralar ile kiralık kasalarda bulunan varlıklarının tamamının, yani yaklaşık 100 milyon lira değerindeki tüm malvarlıklarının müsadere edilmesini talep etti.

Ayrıca Ferhat Günay, kardeşi Serhat Günay ve Seçil Gözde Cayak hakkında, "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

TAHLİYE OLDU, PARTİ YAPTI

Soruşturma kapsamında geçen yıl düzenlenen operasyonla aralarında Ferhat ve Serhat Günay’ın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden bazıları, “müstehcen yayınlara aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanmış, haklarında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Suçlamaları reddeden Ferhat Günay, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından ise yılbaşı gecesi yine yüzlerce kişinin katıldığı bir parti düzenlediği basına yansımıştı.

Kaynak: Hürriyet