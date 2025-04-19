Sırrı Süreyya Önder'in Çocukluk Arkadaşları Anlattı: 'Dirençli Biridir, Kalp Kriziyle Falan Ölmez'

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizinin ardından Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada yapılan 12 saatlik operasyonun ardından yoğun bakıma alınmıştı. Hayati riskin devam ettiği açıklanırken, Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Önder’in geçirdiği kalp krizi hastanedeki tedavi süreci, memleketi Adıyaman’da üzüntü yarattı. Adıyamanlılar, hemşehrilerinden gelecek iyi haberleri umutla beklerken, Önder’in çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz onun güçlü yapısına dikkat çekerek, “Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Hayata tutunma açısından dirençli birisi, dua ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

'DİRENÇLİDİR, KALP KRİZİYLE FALAN ÖLMEZ'

Kalp ameliyatı geçiren ve tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumu, doğup büyüdüğü kentte yakından takip ediliyor. Adıyamanlılar, sevdikleri siyasetçinin sağlığına kavuşması için dualar ediyor. Önder’in çocukluk arkadaşı Zeynal Abidin Kıymaz duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Sırrı Süreyya Önder ile 1962 doğumluyuz ve çocukluk arkadaşımız. Sırrı'nın rahatsızlık geçirdiğini öğrendim, çok üzüldüm. Sırrı'yı tanıyorum, öyle kalp kriziyle falan ölmez. Bu ifade ile onun hayata tutunma açısından dirençli birisi olduğunun altını çizmeye çalıştım. Dua ediyoruz. Allah ailesine, çocuklarına, sevenlerine bağışlasın.”

'HERKES ÇOK ÜZGÜN'

Kentte yaşayan bir diğer isim, Ferit Binzet ise yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: “Şimdi Sırrı Süreyya Önder'in yaşadığı rahatsızlık hepimizi çok üzdü. Adıyaman'ın bağrından çıkmış, kendini yetiştirmiş, geliştirmiş hem kültürel anlamda hem sanat anlamda hem sinema sektörü anlamında. Kendisine Adıyaman'dan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Ailesiyle, sevdikleriyle birlikte yine hayatına devam eder. Yaşamı zorluklarla geçmiş, zor işlerle mücadele etmiş. Bu kent için örnek insanlardan birisi. Özellikle son günlerde barış süreci görüşmeleri sırasında, sanırım yoğun bir tempo içerisinde, kendisini de ihmal etmiş. Umarım en kısa zamanda yapılan operasyonlar sonucunda tekrar sağlığına kavuşur. Adıyaman'da herkes Sırrı Süreyya'yı çok sever. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı herkes çok üzgün.”

Kaynak: DHA