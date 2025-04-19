Bakan Yerlikaya Duyurdu: 2'si Kırmızı Bültenle Aranan 3 Kişi Gürcistan'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2'si kırmızı bültenle aranan 3 kişiyi Gürcistan'da yakalayıp ülkeye getirdiklerini duyurdu. Yerlikaya, şüphelilerin yakalandığını, "Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız" notuyla duyurdu.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 2'si Kırmızı Bültenle Aranan 3 Kişi Gürcistan'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan üç kişinin Gürcistan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı “Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız” başlıklı paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Bakan Yerlikaya'nın aktardığına göre, kırmızı bültenle aranan Ç.K. dolandırıcılık suçuyla, yine kırmızı bültenle aranan R.Ö.Y. ise kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapma suçuyla aranıyordu. Aynı operasyonda, “bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık” suçundan ulusal düzeyde aranan E.Ç. de yakalandı.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: 2'si Kırmızı Bültenle Aranan 3 Kişi Gürcistan'da Yakalandı - Resim : 1

GÜRCİSTAN'DA YAKALANDILAR

Üç şüpheli, Gürcistan’da yakalanarak Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yerlikaya, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı personeline teşekkür ederek, “Kırmızı bültenle aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.’yi uluslararası iş birliği sayesinde ülkemize getirdik. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Artvin Emniyet Müdürlüğümüzü ve görev alan tüm polislerimizi tebrik ediyorum. Suçlular hangi ülkeye giderse gitsin, peşlerini bırakmayacağız” dedi.

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Kaynak: AA

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