Çanakkale Boğazı'nda Gemi Geçişleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine, boğazdaki gemi geçişleri çift yönlü olarak saat 06.25 itibarıyla durduruldu.

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Çanakkale Boğazı'nda Gemi Geçişleri Durduruldu

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, hem kuzeyden hem de güneyden boğaza girmeyi planlayan gemi kaptanlarını telsiz aracılığıyla uyararak geçişlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Uyarının ardından gemiler, Marmara ve Ege Denizi girişlerinde yer alan demir bölgelerinde beklemeye alındı.

FERİBOT SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Yoğun sis sadece transit geçişleri değil, şehir içi deniz ulaşımını da etkiledi. Çanakkale-Eceabat hattında yapılması planlanan feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte hem transit geçişlerin hem de feribot seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Kaynak: İHA

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