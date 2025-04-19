Balık Tutarken Canından Oldu

Olay, gece saatlerinde Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Balık tuttuğu sırada oltasına takılan balığı almak için suya giren Bedri A., misinaya dolanarak bir anda gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 metre açıkta yapılan aramada Bedri A.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA