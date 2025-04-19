15 Bin Öğretmen Atamasına Tepki: 'Açığı Kapatmayacak, Eğitimin Tasarrufu Olmaz!'

BASK ve Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici 15 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğretici'nin açıklamaları şu şekilde;

"Bugün açıklanan öğretmen atama sayıları aslında 2025 yılı için 15 bin, 2026 yılı için ise 10 bin (akademiye girecek ve seneye göreve başlayacak olanlar) olmaktadır. 90 bine yakın öğretmen açığı varken bu yıl için yapılacak olan yalnızca 15 binlik atama açığı kapatmayacaktır.

'EĞİTİMİN TASARRUFU OLMAZ'

Bu yıl için 15+10 toplamda 25 bin öğretmen ataması yok! Tekrar belirtmek gerekirse 10 bin Akademiye alınacak başarılı olurlarsa bir sonraki sene göreve başlayacak. Her zaman söylediğimiz gibi öğretmen açığını kapatacak kadar atama yapılmalı, öğretmensiz öğrenci kalmamalıdır. Tekrar söyleyelim, her şeyin tasarrufu olur ancak EĞİTİMİN TASARRUFU OLMAZ!"