HSK Kararı Resmi Gazete'de! 2 İlde Yargı Çevresi Yeniden Belirlendi

Yargı çevrelerinin belirlenmesi hakkında HSK Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

HSK Kararı Resmi Gazete'de! 2 İlde Yargı Çevresi Yeniden Belirlendi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin ise Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine ve diğer adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek devam etmesine karar verildi.

Kaynak: İHA

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