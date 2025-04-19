Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün vefat eden babası Osman Çavuşoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki bakanlar, Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün 93 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, bugün toprağa verildi.

Türkiye'nin her yerinden taziye ziyaretleri devam ederken, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Mevlüt Çavuşoğlu'nun baba ocağına geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakanlardan Mevlüt Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti - Resim : 1

Taziye evinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua edildi. Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığında bulunan heyet saat 22.00 sıralarında Alanya'dan ayrıldı.

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Kaynak: AA

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