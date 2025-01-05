Gülistan Doku Tam 5 Yıldır Kayıp

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 4 Ocak 2020 tarihinde kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdundan çıkıp Hanımeli Pastanesi’ndeki işine gitti. Saat 20.00’de işyerinden çıktığı öğrenilen Gülistan'dan bir daha haber alınamadı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA ETKİN SORUŞTURMA YOK

Doku'nun ortadan kaybolmasının ardından intihar ettiği iddiaları gündeme gelse de Ulusal Kriminal Büro'nun hazırladığı raporla intihar ihtimalinin söz konusu olmadığı belirtildi. Gülistan'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen, en son görüştüğü kişi Zaynal Abarakov ve polis olan babası Engin Yücer şüpheli bulunsa da ikisi hakkında da etkin bir soruşturma gerçekleştirilmedi.

Gülistan'ın ailesi ve kadın dayanışma örgütleri sürecin doğru ilerlemediğini ve delillerin incelenmediğini vurgularken, kamuoyu Gülistan'a ne olduğunu sormaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi