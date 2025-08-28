Sultanbeyli'de Minibüsler Çarpıştı! 9 Yaralı

Sultanbeyli TEM Otoyolu’nda iki minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı, araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde gece saatlerinde iki minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 YB 3412 plakalı minibüs ile aynı yönde ilerleyen 37 AAZ 038 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla minibüslerde sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: AA-İHA

