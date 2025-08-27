O Tarihte Dışarıda İşi Olanlar Dikkat! Meteoroloji Mühendisi ‘Aman Dikkat’ Diyerek Uyardı: Hem Kavuracak Hem De Sağanak Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hafta sonuna günler kala Meteoroloji Mühendisi Eldebiran Ayhan, YouTube hesabı üzerinden kritik açıklamalarda bulundu. ‘Hafta sonunda hava durumu nasıl olacak?’ sorusunu yanıtlayan uzman isim, İstanbul, Trakya ve Adana illeri başta olmak üzere dışarı çıkacakları uyardı. Hem kavuracak hem de sağanak vuracak!

‘AMAN DİKKAT!’ DİYEREK UYARDI

Eldebiran Ayhan, Karadeniz’de bulunan Trabzon, Artvin, Samsun ve Doğu Akdeniz’de kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların olacağını ifade etti. Yağışların kısa geçişlerle etkili olacağını ifade eden Ayhan, ‘Bu tür sağanakları radardan takip etmek gerekir’ ifadelerini kullandı. Ayhan aynı zamanda bu yağışların su baskınlarına neden olabileceğini belirtti.

CUMARTESİ GÜNÜ KAVURACAK PAZAR İSE SAĞANAK VURACAK

Cumartesi günü İstanbul ve çevre illerde sıcaklıkların 4-5 derece birden artacağını ifade eden Ayhan, sonrasında yaşanacak felaketi duyurdu. Özellikle nemli havaya dikkat çeken Ayhan, sıcaklıkların bunaltıcı bir hal alabileceğini belirtti.

Ayan, Pazar günü ise Çanakkale, Edirne ve Trakya’da sağanak yağışların etkili olacağını söyledi. Isınma periyotlarının ardından gelen bu yağışların ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Ayhan, bu tür yağışların su baskınlarına neden olacağı konusunda uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi