Isparta'da Skandal İddia: AKP İl Başkanı'nın Yeğeni İçin Okul Taşındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Isparta’da Naşide Halil Gelendost İlkokulu'nun güçlendirme çalışmaları nedeniyle başka bir okula taşınması, veliler ve eğitim camiasında tartışma yarattı. Bin öğrencisi bulunan okulun, velilerin isteğine rağmen Gülistan Lisesi yerine Hızırbey Ortaokulu’na taşınması tepkilere neden oldu.

AKP Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er'le ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı

AKP İL BAŞKANI MI İSTEDİ?

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, taşınma kararının arkasında skandal bir iddia olduğunu öne sürdü. Karaca, “Her şeyde olduğu gibi eğitim camiamızda da gün geçmiyor ki yeni skandalla Isparta’mız anılmasın. Naşide Halil Gelendost İlkokul’umuz güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen güçlendirmenin zayıf yapılmasından dolayı okulun başka bir okula taşınması söz konusu. Ve bu okulumuzun bin öğrencisi bulunmakta. Gerek öğrenciler gerekse de veliler okulun Gülistan Lisesi’ne taşınması hususunda ortak fikir birliğine varıyorlar. Ne hikmetse İl Milli Eğitim Müdürü ve AKP İl Başkanı Furkan Cem Er okulun Hızırbey Ortaokulu’na taşınılmasını istiyor. Ortada şimdi korkunç bir iddia var. Furkan Cem Er’in yeğeni olan bir kişi için koskoca okul gitmesi gereken yerden ziyade Hızırbey Ortaokulu’na taşınması gündeme getiriliyor” ifadelerini kullandı.

AKP Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er

YETKİLİLERE SESLENDİ

Karaca, ayrıca AKP’li il başkanına seslenerek, binlerce öğrencinin mağdur edilmesi yerine yeğeninin okul masraflarının kendileri tarafından karşılanmasını teklif etti. Karaca, “Kişisel gerekçeler yüzünden okulların başarılarına gölge düşürülmesine izin verilmemelidir. Yetkililerin öğrencilerimizin ve velilerimizin yanında olmasını bekliyoruz” diyerek yetkililere çağrı yaptı.

Kaynak: Sözcü