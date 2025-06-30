AKP'de ‘Teşkilat’ Krizi: Milletvekili Mete'den İl Başkanına Sert Tepki! ‘Kafamı Kuma Gömmeyeceğim’

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda İl Başkanı Haluk Laçin’e tepki gösterdi. Laçin’in ‘teşkilatçılık’ anlayışını eleştiren Mete, “Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi evde karınızın yanına oturun" dedi.

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AKP Muğla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, partisinin Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e sert tepki gösterdi.

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, toplantıda yaptığı konuşmada, AKP İl Başkanı'na şunları söyledi: "Üniversitemizin Rektörü, hocamız bizi aradı. Dedi ki ‘Üniversitedeki bazı salonlarla alakalı sıkıntımız var. Milli Eğitim Bakanı’yla bir görüşmemiz lazım.’ Biz de Bakanımızı aradık. Çarşamba günü bize randevu verdi. Sayın Rektörümüz geldi, Çarşamba günü gittik. Sonra sosyal medyada baktım ki Sayın İl Başkanımız da Salı günü yine bakanımızı ziyaret etmiş. Bir gün önce. Ama hiçbirimizin haberi yok. Yani ne Yakup Ağabey’in haberi var ne benim haberim var. Yani orada ne konuşuldu, ne talep edildi? Ha, bu bir kere mi oldu? Hayır"

'KAFAMI KUMA GÖMMEYECEĞİM'

İl başkanının bütün bakanlık ziyaretlerini tek başına yaptığını aktaran Mete, "Biz milletvekili değilmişiz gibi. Arkadaşlar böyle bir teşkilatçılık olmaz. Bakın ben bundan son derece rahatsızım ve kafamı kuma gömmeyeceğim" dedi.

'BİZ NEYİ YARIŞTIRIYORUZ?'

Kendisinin de 7,5 sene ilçe ve il başkanlığı yaptığını ifade eden Kadem Mete, "İl başkanlığı yaptığımda milletvekilleriyle beraber böyle şekilde çalıştım. Ama siz gideceksiniz bir bakanla görüşeceksiniz. Üç gün sonra o ilin milletvekilleri gidecek. E o Bakanlık demez mi peki ‘Ya bu nasıl bir il teşkilatıdır, bu nasıl bir ildir, birbirlerinden haberleri yok’ demez mi? O sosyal medyayı görenler demezler mi ‘Allah Allah. Belli ki farklı günlerde iki-üç gün arayla bir il başkanı gitmiş, bir milletvekili gitmiş.’ Biz neyi yarıştırıyoruz? Bu yanlış" ifadelerini kullandı.

‘KORKUNUZ VARSA EVDE KARINIZIN YANINA OTURUN’

"Ben sadece Muğla’da hatırlanacak bir milletvekili değilim. Ben Ankara’da da milletvekiliyim ve benim teşkilatım Ankara’ya geldiği zaman ziyaret edilmesi gereken bir şahsiyetim." diyen Mete, şöyle devam etti: "Ne sorunumuz varsa, ilçe başkanlarımız bazıları gelebiliyor, yasaklara rağmen. Ben Trabzon koordinatörlüğü yaptım. İl başkanları toplantısı sonrası Trabzon’un ilçe başkanları beni ziyarete geldi. Ama bir tane Muğla’nın ilçe başkanı gelemedi. Hepsini de davet ettim. Ha birkaç tanesi aradı, ‘Şöyle bir sorun var onun için gelemiyoruz’ dedi. Birileri gelmedi. Birilerinden korkuluyor. Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi ‘Evde karınızın yanına oturun.’"

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Kaynak: ANKA

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