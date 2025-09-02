Gürsel Tekin’den İhraç Kararına Zehir Zemberek Tepki

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyım olarak atanmasıyla başlayan kriz yeni bir boyuta taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin hakkında partiden ihraç süreci başlatıldığını duyurdu. Gürsel Tekin, tv100’de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na ihraç kararını değerlendirdi.

'KABUL ETMİYORUM'

Kelkitlioğlu, Gürsel Tekin’in kendisine yaptığı açıklamada, şunları dediğini aktardı: "Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."

Kaynak: TV100