Gürsel Tekin’den İhraç Kararına Zehir Zemberek Tepki

Gürsel Tekin, CHP’den ihraç kararını kabul etmediğini söyledi. Tekin, sürecin hukuksuz olduğunu savunarak, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız" dedi.

Gürsel Tekin’den İhraç Kararına Zehir Zemberek Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyım olarak atanmasıyla başlayan kriz yeni bir boyuta taşındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin hakkında partiden ihraç süreci başlatıldığını duyurdu. Gürsel Tekin, tv100’de yayımlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na ihraç kararını değerlendirdi.

'KABUL ETMİYORUM'

Kelkitlioğlu, Gürsel Tekin’in kendisine yaptığı açıklamada, şunları dediğini aktardı: "Ben bu kararı kabul etmiyorum. AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin kuruluna veremezsiniz."

Gürsel Tekin'den Karardan 1 Gün Önce Kritik Adım!Gürsel Tekin'den Karardan 1 Gün Önce Kritik Adım!Siyaset

Özgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç EdildiÖzgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç EdildiGüncel

Kaynak: TV100

Etiketler
Gürsel Tekin CHP
Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor Ömrünü Başkasına Adayan Kişiler Bu Burçlardan Çıkıyor
Özgür Çelik'ten Yeni Tepki: 'Gerçek CHP'li Kayyum Kararına Uymaz' 'Gerçek CHP'li Kayyum Kararına Uymaz'
Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu: 'Partide Birliği Tesis Edeceğiz' Tekin, Sessizliğini Bozdu... 'Bir Ekibin Adamı Olmadım'
Tapu Sahipleri Dikkat! Bakanlıktan ‘45’ Gün Uyarısı Yapıldı: Başvuru Yapmayanların Arazileri Alınıp Kiraya Verilecek Tapu Sahiplerine '45 Gün' Uyarısı
Gürsel Tekin'den Karardan 1 Gün Önce Kritik Adım! Gürsel Tekin'den Karardan 1 Gün Önce Kritik Adım!
Özgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi 'KARARI TANIMIYORUZ, GÜRSEL TEKİN'İ BİZ İHRAÇ ETTİK'
ÇOK OKUNANLAR
Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı Afyonkarahisar'daki Cinayete İlişkin 3 Kişi Tutuklandı
Kurtlar Vadisi’nin Racon Babası Memati’nin Biricik Aşkıydı! Didem Taslan Estetikle Bambaşka Birine Dönüştü Estetikle Bambaşka Biri Oldu
CHP İstanbul Kongresi İptal! Özgür Çelik ve Yönetim Görevden Alındı Kayyım Olarak Atanan Gürsel Tekin'den İlk Açıklama
Galatasaray’da Kritik Toplantı Sona Erdi! Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi: Kalacak Mı Gidecek Mi? Barış Alper Yılmaz İçin Son Karar Verildi
Özgür Özel Canlı Yayında Duyurdu: Gürsel Tekin CHP'den İhraç Edildi 'KARARI TANIMIYORUZ, GÜRSEL TEKİN'İ BİZ İHRAÇ ETTİK'