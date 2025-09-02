Gürsel Tekin'den Karardan 1 Gün Önce Kritik Adım!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’le ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Daha önce istifa ettiğini açıklayan Tekin’in, parti üyeliğini sürdürmek için aidatını mahkeme kararından sadece bir gün önce yatırdığı öğrenildi. Tekin, 2024 yılında yaptığı açıklamada, “Hayatımı adadığım CHP’den büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum” demişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle ilgili davada, 27 Ağustos’ta sunulan dilekçedeki isimleri geçici yönetim olarak görevlendirmişti. Bu kararla birlikte mevcut yönetim görevden alınırken, yerine Gürsel Tekin’in başında olduğu geçici kurul atanmıştı.

Kaynak: Halk TV