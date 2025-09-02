Gürsel Tekin Sessizliğini Bozdu: 'Partide Birliği Tesis Edeceğiz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından kayyım olarak atanan Gürsel Tekin konuştu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Tekin, daha önce istifa ettiğini duyurmasına rağmen parti üyeliğinden hiçbir zaman ayrılmadığını söyledi.

'KEMAL BEYİN EKİBİYLE DE MÜCADELE ETTİM'

Saymaz’ın X hesabından aktardığına göre, 2024 yılında yaptığı açıklamada, “Hayatımı adadığım CHP’den büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum” diyen Gürsel Tekin, fiilen istifa etmediğini belirtti. Saymaz'ın ilgili açıklaması şöyle:

"Gürsel Tekin ile konuştum. 'Ben bir ekibin adamı olmadım. Geçmişte Kemal beyin ekibiyle mücadele ettim. Biz partide birliği tesis edeceğiz. Bu zor dönemde partimizin kurumsal kimliğine sahip çıkacağız' dedi. Tekin, kararı bugün öğrendiğini, CHP’den hiç istifa etmediğini söylüyor."