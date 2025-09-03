CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi

CHP'nin İstanbul Kongresi'nin iptali sonrasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, dikkat çeken açıklamalar yaptı. İl binasına giremeyen Tekin "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük, menfaat temini ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik iddialar üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında kongrenin iptal edilmesine karar verilmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, söz konusu kongrede seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İl Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerinin geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

KAYYIM OLARAK ATANDI

Çelik’in yerine kayyım olarak ise Gürsel Tekin atanmıştı. Tekin’in kayyım olmasına CHP içinde tepkiler çoğalmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

ÖZEL 'İHRAÇ EDİLDİ' DEMİŞTİ

Özel "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" demişti.

Gözlerin çevrildiği Gürsel Tekin, Sözcü’den Saygı Öztürk’e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'NİÇİN RAHATSIZLAR?'

Tekin, arkadaşları ile bugün itibariyle göreve başladığını belirterek “Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı” dedi ve CHP'nin tüzüğü neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

'BİLDİĞİM 7 KİŞİ VAR'

Partiyi bu duruma kendisinin getirmediğini vurgulayan Tekin “Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var” diyerek o isimlere ‘dokunulmadığı’nı ifade etti.

Kaynak: Sözcü

Gürsel Tekin CHP Özgür Çelik Özgür Özel Kayyım
