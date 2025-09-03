Erdoğan'dan Sert Gazze Çıkışı: 'Seyirci Kalamayız!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yüklendi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Aile bizler için çok çok önemli. Aileyi muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulünun aile hayatında mevcuttur. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye, daha çok örnek almaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum.

GAZZE ÇIKIŞI

* Peygamber aşkı, aziz milletimizin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınardır. Biz bu yüzden dünyadaki Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.