Erdoğan'dan Sert Gazze Çıkışı: 'Seyirci Kalamayız!'

İsrail'in Gazze'de süren saldırılarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, "Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız" dedi.

Son Güncelleme:
Erdoğan'dan Sert Gazze Çıkışı: 'Seyirci Kalamayız!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları üzerinden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yüklendi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Aile bizler için çok çok önemli. Aileyi muhabbet ocağı yapacak tüm çözümler, tüm reçeteler Allah Resulünun aile hayatında mevcuttur. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik şiddetin endişe verici boyutlara ulaştığı günümüzde Peygamber Efendimizin aile hayatını daha fazla öğrenmeye, daha çok örnek almaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum.

GAZZE ÇIKIŞI

* Peygamber aşkı, aziz milletimizin yüreğinde adeta kök salmış yüce bir çınardır. Biz bu yüzden dünyadaki Müslümanlara derin bir muhabbet besleriz. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır. Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız.

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi… Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
CHP'den 'Gürsel Tekin' Hamlesi, Kayyım Olmayı Kabul Etmişti, 15 Gün Süresi Var CHP'den 'Gürsel Tekin' Hamlesi, Kayyım Olmayı Kabul Etmişti, 15 Gün Süresi Var
Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu? Dikkat Çeken 'Alparslan Türkeş' Detayı Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli'ye Sürpriz Ziyaretinde Ne Konuşuldu?
Gece Yarısı Haber Geldi! Sergen Yalçın Trabzonspor’un Eski Yıldızına İmzayı Attırıyor Mu? İlk Uçukla İstanbul’a Gelecek Trabzonspor'un Eski Yıldızı Beşiktaş'a Mı Geliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Kongre İptali Kararının Ardından... CHP İstanbul İl Delegeleri'nden 'Olağanüstü Kongre' Hamlesi CHP İstanbul İl Delegeleri'nden Flaş Hamle
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi