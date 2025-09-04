Özgür Özel'e Yumruklu Saldırıda Ara Karar

CHP lideri Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında saldıran Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü. Saldırganın tutukluluğunun devamına karar verildi. Sonraki duruşma 29 Eylül'de saat 10.00’da görülecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, İstanbul Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi önünde 4 Mayıs günü Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi çıkışında yumrukla darp eden sanık Selçuk Tengioğlu isimli saldırganın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müşteki Özgür Özel’in avukatı da katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi. Cumhuriyet savcısı ayrıca müşteki Özgür Özel’in yaralanmasına ilişkin kati rapor aldırılmasını da istedi. Müşteki Özgür Özel’in avukatı ise, "Dosya tamamlanmıştır. Karar verilsin" talebini iletti.

'ÇOK ACI ÇEKİYORUM'

Tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu savunmasında, "Ben kasti bir zarar vermek istememiştim. Ben tehdit etmiştim. İnsanları çok acı ve kan içinde görünce yaptım. Çok acı çekiyorum burada tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan hakim, dosyanın Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü’ne gönderilerek olay anını gösteren kamera görüntüleri ile bu görüntülere ilişkin inceleme tutanakları değerlendirilerek Özgür Özel’in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden rapor düzenlenmesine karar verdi. Özel’in dinlenilmesine ilişkin ara karardan vazgeçilmesine de hükmedildi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Diğer yandan ara kararı duyan Selçuk Tengioğlu bir sonraki celse mahkemede savunma yapmak istediğini söyleyerek duruşma hakimine "Sizin huzurunuza çıkmak benim için şereftir" dedi.

Kaynak: İHA-ANKA

