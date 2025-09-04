Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 4 kişilik heyetle birlikte kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini söyledi.

Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması ve Özgür Çelik ile mevcut yönetimin görevden alınması, 2 Eylül 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla gerçekleşti. Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik bir heyetle geçici olarak görevlendirildi.

Tekin'den yeni bir hamle geldi. Tekin'in pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Gürsel Tekin, 2 Eylül'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyım olarak atandı. Bu karar, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve mevcut il başkanı Özgür Çelik ile yönetiminin görevden alınmasıyla alındı. Tekin, bu görevlendirmeyi kabul edeceğini açıklarken, “CHP’yi birlik ve beraberlik içinde kongreye götüreceğiz” dedi ve partinin adliye koridorlarından kurtulması için çalışacağını belirtti. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aynı gün Tekin’in kayyım görevini kabul etmesi nedeniyle partiden ihraç edildiğini duyurdu. Özel, “Kayyumu kabul eden herkes partiden atılacak” ifadesini kullandı.

