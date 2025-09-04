WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler Görebilecek

WhatsApp, Instagram'ın popüler özelliği "Yakın Arkadaşlar" için çalışmalara başladı. Uygulamada artık durum güncellemeleri isteğe bağlı olarak sadece belli kişilerle de paylaşılabilecek. İşte "Yakın Arkadaşlar" özelliğini detayları...

WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler Görebilecek
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, yeni bir özelliği deniyor. Kullanıcıların durum güncellemelerini sadece seçtikleri kişilerle paylaşmalarını sağlayan "Yakın Arkadaşlar" özelliğini test eden uygulama, bu özellikteki ilham kaynağını da yine Meta'nın sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'dan aldı.

WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler Görebilecek - Resim : 1

Yeni özellikle beraber WhatsApp kullanıcıları, durumlarını "tüm kişi listesiyle paylaş", "belirli kişileri hariç tutarak paylaş" ve "sadece seçilen kişilerle paylaş" olarak üç şekilde yayınlayabilecek. Kullanıcılar, artık özel bir "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturup güncellemelerini sadece bu grupla paylaşabilecek.

KİŞİYE BİLDİRİM GİTMEYECEK

Uygulamanın "Yakın Arkadaşlar" listesi gizli olacak ve kişiler eklenip çıkarıldığında bildirim almayacak. Bu paylaşımlar farklı renkli bir çerçeve ile görsel olarak ayrılacak, böylece yakın arkadaşlar, güncellemenin yalnızca kendileriyle paylaşıldığını görebilecek.

WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler Görebilecek - Resim : 2

BÜYÜK TALEP GÖRMESİ BEKLENİYOR

WhatsApp'ın yeni özelliği şu anda iOS TestFlight beta sürümünde test ettiği ve önümüzdeki güncellemelerle beraber kullanıcılar için erişilebilir hale getirmeyi planladığı belirtildi. Bu yeniliğin arkasından kullanıcıların paylaşım kontrolünün artacağı ve bu sebeple büyük talep göreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

