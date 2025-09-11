CHP'de Gergin Bekleyiş... Kritik Tarihler Yaklaşıyor! Kılıçdaroğlu ve Özel Cephesinin Planları Neler?

CHP, YSK'nın son kararlarıyla sarsılıyor. 15 Eylül'deki dava ve 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay, partinin kaderini belirleyebilir. Kulislerde Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, yönetim değişikliğiyle kurultayı iptal ettirmeyi amaçladığı iddiaları konuşuluyor. Peki böyle bir durumda Özel grubunun hamlesi ne olacak?

CHP, son dönemde iç dinamiklerin yarattığı fırtınayla boğuşuyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iki kritik kararı, partinin İstanbul İl Yönetimi'ni ve kongre süreçlerini doğrudan etkiledi. 15 Eylül'deki kurultay davası ve 21 Eylül'deki olağanüstü kurultay, CHP için dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu "CHP için en kritik günler geldi: Kılıçdaroğlu'nun ekibi ne düşünüyor, son YSK kararlarına göre 15 ve 21 Eylül'de neler yaşanacak?" başlıklı yazısında bu süreçteki belirsizlikleri ve tarafların stratejileri ele aldı.

KILIÇDAROĞLU TARAFI NE YAPACAK?

Yazıya göre, YSK'nın ilk kararı, İstanbul İl Yönetimi'nin tedbiren görevden alınması talebini yargıya havale ederken, il ve ilçe kongrelerinin devamına yeşil ışık yaktı. Bu, mevcut yönetimin elini güçlendirdi ve 15 Eylül'deki duruşma öncesi kongrelerin meşruiyetini pekiştirdi. İkinci kararsa, 24 Eylül'de olağanüstü il kongresinin yapılabileceğini belirtse de, tartışmalı delegelerin oy hakkını elinden aldı. İlçe kongrelerinde seçilen yeni delegelerin de olağan süreç tamamlanmadığından oy kullanamayacağı vurgulandı.

Tahincioğlu, Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin, bu kararları kendi lehlerine çevirme peşinde olduklarını yazdı. Kulislerde, 15 Eylül'de yönetim değişikliği olursa olağanüstü kurultayın iptal edilebileceği konuşuluyor. 8-9 ildeki delege seçimlerindeki "rüşvet ve irade sakatlanması" iddiaları ile Özgür Özel'in delege imzalarını gönderme yetkisi sorgulanıyor. Bu ekip, mahkemeden görev devralmayı, kurultayı durdurmayı ve yeni bir olağan kurultay sürecini başlatmayı hedefliyor. Hatta, süreçte çok sayıda ihraç ve yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirleme ihtimali dahi gündeme geliyor.

ÖZEL GRUBUNUN HAMLESİ NE OLUR?

Tahincioğlu'nun aktardığına göre, 15 Eylül'deki duruşma, heyecanın zirve yapacağı tarih olacak. Eğer yönetim değişirse, yeni ekip 21 Eylül kurultayını engellemek için hemen harekete geçebilir. Delegeler ve Özel grubu ise yargıya koşabilir. Önceki kurultaylar için "mutlak butlan" kararı çıkarsa, Kılıçdaroğlu'na görev verilmeyebilir; yerine çağrı heyeti veya kayyım atanabilir.

21 Eylül ise asıl sınav olarak görülüyor. Parti yönetimi, delege imzalarıyla kurultayın toplanacağını savunuyor, ancak YSK'nın kısıtlamaları oy kullanımını sınırlayacak. Yönetim değişikliği halinde engelleme başvurusu gelebilir; bu olursa delegeler yeniden imza toplayıp YSK veya yargıya gidecek.

Kaynak: T24

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
