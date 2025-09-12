'AKP'ye Geçme' İddiaları Sonrası Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya İstifa Etti! Dikkat Çeken 'CHP' Sözleri...

Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve diğer meclis üyelerinin AKP'ye geçeceği iddiası sonrasında CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, istifa mesajında dikkat çeken bir "CHP" vurgusu yaptı.

Son Güncelleme:
'AKP'ye Geçme' İddiaları Sonrası Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya İstifa Etti! Dikkat Çeken 'CHP' Sözleri...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve diğer meclis üyelerinin AKP'ye geçeceğinin açıklanması sonrasında belediyeden üst düzey bir istifa geldi. CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Melih Karakaya, bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu söyleyerek "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana" ifadesini kullandı.

'AKP'ye Geçme' İddiaları Sonrası Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya İstifa Etti! Dikkat Çeken 'CHP' Sözleri... - Resim : 1
Özlem Vural Gürzel

'CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM'

Karakaya, CHP'ye bağlılığının süreceğini vurgulayarak "Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Karakaya'nın istifa açıklaması ve CHP'de devam etme vurgusu sonrasında, kendisinin yolunun Özlem Vural Gürzel ve diğer meclis üyelerinden ayrı olabileceği yorumları yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına KatılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına KatılıyorSiyaset
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız'Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Beykoz Belediyesi CHP AKP
Son Güncelleme:
Ali Koç’a Dişli Rakip! Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp’ın Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı: Sosyal Medya İkiye Bölündü… Seçim Vaadi Ortalığı Karıştırdı
Bir Dönemin Unutulmaz İsmiydi! Ünü Sanatçı Hem Eleştirdi Hem De Vasiyetini Açıkladı: ‘Ölünce Anmayın’ Ünlü Sanatçıdan Vasiyet Gibi Sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Reuters'tan Dikkat Çeken 'CHP' Analizi: İşte Tüm İhtimaller... Reuters'tan Dikkat Çeken 'CHP' Analizi
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Mahkemenin Ret Kararının Ardından... CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi CHP'den Kritik 'Kayyım' Hamlesi