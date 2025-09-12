'AKP'ye Geçme' İddiaları Sonrası Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya İstifa Etti! Dikkat Çeken 'CHP' Sözleri...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ve diğer meclis üyelerinin AKP'ye geçeceğinin açıklanması sonrasında belediyeden üst düzey bir istifa geldi. CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Melih Karakaya, bu görev boyunca tek gayesinin kapısını çalan her Beykozlunun derdine derman olmak, ihtiyacını güler yüz, samimiyet ve dürüstlükle karşılamak olduğunu söyleyerek "Eğer ki kısa da olsa gönlünüzde bir iz bırakabildiysem, ne mutlu bana" ifadesini kullandı.

Özlem Vural Gürzel

'CHP ÇATISI ALTINDA DEVAM'

Karakaya, CHP'ye bağlılığının süreceğini vurgulayarak "Sizlerin hayır duası benim için her makamdan, her unvandan daha değerlidir. Ayrıca birlikte omuz omuza çalıştığım kıymetli belediye personeline, desteğini her daim hissettiğim devletimizin kurumlarına, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerimizin değerli temsilcilerine de gönülden şükranlarımı sunuyorum. Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Karakaya'nın istifa açıklaması ve CHP'de devam etme vurgusu sonrasında, kendisinin yolunun Özlem Vural Gürzel ve diğer meclis üyelerinden ayrı olabileceği yorumları yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi