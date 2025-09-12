Lüks Otomobil Duvarı Aşıp Bahçeye Daldı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada lüks bir otomobil kontrolden çıkarak evin bahçe duvarını yıktı. Araçta bulunan iki kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Lüks Otomobil Duvarı Aşıp Bahçeye Daldı
Olay, Eskihisar Mahallesi’nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 ARY 526 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton duvarı aşarak bir evin bahçesine girdi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında aracın bahçeye daldığını gördü.

BÜYÜK HASAR, MUCİZE KURTULUŞ

Araçta bulunan sürücü ile yolcu kazayı yara almadan atlarken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla bahçeden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

