İple Oyun Ölümle Bitti: Boynuna İp Dolayarak Sallanmak İsteyen 3 Yaşındaki Eymen Hayatını Kaybetti

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki salıncağın ipini, boynuna dolayarak sallanmak istedi. Bir süre sonra ayaklarıyla zemine basamayan küçük çocuk, kardeşi tarafından fark edildi ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesinde oynarken salıncağın ipine dolanması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, 11 Eylül günü Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Küçük Eymen, evlerinin bahçesinde kurulu bulunan salıncağa çıkmak istedi. Koltuğun üzerine çıkarak ipi boynuna dolayan Özcan, sallanırken dengesini kaybedince boşlukta asılı kaldı.

KARDEŞİ BULDU

Durumu fark eden kardeşi, hemen annesi G.Ö.’ye haber verdi. Anne, oğlunu ipten kurtararak Salıpazarı Devlet Hastanesi’ne götürdü.

EYMEN KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve dün hayatını kaybetti. Öte yandan, evin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

