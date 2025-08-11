İzmir’de Kan Donduran 'Anne' Dehşeti! Bir Çocuk Öldü Birinin Durumu Ağır

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Dikili ilçesinde dün akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.

BIÇAKLADI, İNTİHAR ETTİ

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen 25 yaşındaki Havin Gün, yaşları 2 ve 3 olan kızları Avşin ve Nevşin Gün’ü bıçakladı. Çocuklarına dehşeti yaşatan anne, korkunç olayın ardından intihar girişiminde bulundu.

İKİ ÇOCUĞUNA DEHŞETİ YAŞATTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan anne ile çocukları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

BİRİ ÖLDÜ, BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Anne Havin Gün ve 2 yaşındaki kızı Avşin hayatını kaybetti. İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edile 3 yaşındaki Nevşin Gün’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba C.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA