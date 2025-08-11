İzmir’de Kan Donduran 'Anne' Dehşeti! Bir Çocuk Öldü Birinin Durumu Ağır

İzmir’de 2 ve 3 yaşındaki iki çocuğunu bıçaklayan 25 yaşındaki Havin Gün, dehşetin ardından intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan biri ve anne hayatını kaybederken, 3 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Son Güncelleme:
İzmir’in Dikili ilçesinde dün akşam saatlerinde Salimbey Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.

BIÇAKLADI, İNTİHAR ETTİ

Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen 25 yaşındaki Havin Gün, yaşları 2 ve 3 olan kızları Avşin ve Nevşin Gün’ü bıçakladı. Çocuklarına dehşeti yaşatan anne, korkunç olayın ardından intihar girişiminde bulundu.

İzmir’de Kan Donduran 'Anne' Dehşeti! Bir Çocuk Öldü Birinin Durumu Ağır - Resim : 1

İKİ ÇOCUĞUNA DEHŞETİ YAŞATTI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralanan anne ile çocukları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İzmir’de Kan Donduran 'Anne' Dehşeti! Bir Çocuk Öldü Birinin Durumu Ağır - Resim : 2

BİRİ ÖLDÜ, BİRİNİN DURUMU KRİTİK

Anne Havin Gün ve 2 yaşındaki kızı Avşin hayatını kaybetti. İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edile 3 yaşındaki Nevşin Gün’ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan baba C.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir İntihar
