Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğinin 13.18 kilometre olduğunu duyurdu.
Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik deprem yürekleri ağza getirirken, Türkiye'nin farklı noktalarında artçı depremler meydana gelmeye devam ediyor. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 21.32'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depreme ilişkin açıklama yapan AFAD, depremin derinliğini 13.18 kilometre olarak açıkladı.
https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/534399
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Kırkağaç (Manisa)
Tarih:2025-08-11
Saat:21:32:36 TSİ
Enlem:39.24222 N
Boylam:27.9575 E
Derinlik:13.18 km
Detay:https://t.co/6KiilcXz3w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
