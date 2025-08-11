ABD’de Çelik Fabrikasında Patlama! Çok Sayıda Yaralı Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh kentinde bir çelik fabrikasında meydana gelen şiddetli patlama, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Clairton Coke isimli tesisteki patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Yerel kaynaklar, birçok kişinin yaralandığını ve bazı kişilerin enkaz altında kaldığını bildirdi. Patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“BÖLGEDEN UZAK DURUN”

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayın halen kontrol altına alınamadığını belirtti. Vali “Durum hâlâ aktif. Bölge sakinleri, yerel yetkililerin talimatlarını dikkatle takip etmeli” ifadelerini kullandı. Vali, ayrıca eyalet yetkililerinin yerel kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalıştığını vurguladı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Patlamanın etkisiyle fabrikanın çevresinde ciddi hasar oluşurken, güvenlik gerekçesiyle çevredeki bazı yollar kapatıldı ve bölge halkı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: İHA