Mahkeme Yasağını Banka Yoluyla Deldi, 1 TL’lik Mesajlara 3 Gün Hapis

Ankara’da uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, eşine 1 TL’lik EFT işlemlerinin açıklama bölümünü kullanarak tehdit mesajları yağdırdı. Kadının şikayetçi olması sonrasında mahkeme, bu davranışı iletişim yasağının ihlali olarak değerlendirdi ve şüpheliyi 3 gün tazyik hapsiyle cezalandırdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yaşanan bir olay ‘Pes’ dedirtti. tv100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya'nın haberine göre, aile içi şiddet nedeniyle hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma ve iletişim yasağı kararı bulunan bir kişi, bu yasağa rağmen eşini rahatsız etmeye devam etti.

EFT YOLU İLE TEHDİT

Kadına doğrudan ulaşamayan şahıs, her gün eşinin banka hesabına 1 TL göndererek açıklama kısmına tehdit içerikli mesajlar yazdı. Her gün gönderdiği 1 TL’lik EFT işlemlerinin açıklama bölümünü, tehdit ve baskı içeren mesajlar için araç haline getirdi. Bu durumun fark edilmesi üzerine, mağdur yeniden şikâyetçi oldu.

3 GÜN TAZYİK HAPSİ

Mahkeme, bu davranışı iletişim yasağının ihlali olarak değerlendirdi ve şüpheliyi 3 gün tazyik hapsiyle cezalandırdı.

'30 GÜNE KADAR ÇIKAR'

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat İyaz Çimen, bu tür eylemlerin hukukta açık bir karşılığı olduğunu vurguladı. Çimen, “Uzaklaştırma kararına uymayan kişiler hakkında tazyik hapsi uygulanır. İlk ihlalde bu süre 3 ila 7 gün arasında değişebilir, tekrar eden durumlarda ise 30 güne kadar çıkar. Bu ceza, doğrudan cezaevinde infaz edilir ve paraya çevrilmesi mümkün değildir” dedi.

Kaynak: tv100

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı’ndan Kabine Toplantısı Sonrası Kritik Açıklamalar Cumhurbaşkanı’ndan Kabine Toplantısı Sonrası Kritik Açıklamalar
Bu Yaz İlk Kez Yaşanacak! Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi: O Tarihte Serin Havalara Hoş Geldin Diyeceğiz Prof. Dr. Orhan Şen Müjdeyi Verdi
Karabük'te Ot Yangını Karabük'te Ot Yangını
Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor! Ali Koç’un Jeti Bu Sefer 20 Milyon Euroluk Yıldız İçin Havalanacak Fenerbahçe Guardiola’nın Taçsız Prensini Getiriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Bu Şehirlerde Yaşıyorsanız Evinizde Deprem Çantası Bulundurun: Yüksek Deprem Riski Taşıyan İller Belli Oldu! İşte Türkiye'nin Güncel Deprem Riski Haritası Türkiye’nin En Yüksek Deprem Riski Taşıyan İlleri Belli Oldu
Erman Toroğlu’ndan Bomba İddia: Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü! İşte Darp Edilen O İsim Galatasaray'da 2 Futbolcu Bir Futbolcuyu Dövdü!
Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor... Sahra Hastanesi Kuruldu, Yaz Okulları Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi! Artçı Sarsıntılar Sürüyor
Ünlü Şarkıcı Ayla Başar Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm Müzik Dünyasını Yıkan Ölüm
Balıkesir Depremini Haftalar Öncesinden Bilmişti... Prof. Dr. Üşümezsoy O Şehri İşaret Edip Uyardı: Şiddetli Şekilde Sallanacak, Hazırlıklı Olun! Eskişehir’i Çevreleyen Deprem Tehlikesi