Mahkeme Yasağını Banka Yoluyla Deldi, 1 TL’lik Mesajlara 3 Gün Hapis

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da yaşanan bir olay ‘Pes’ dedirtti. tv100 muhabiri Yunus Emre Demirkaya'nın haberine göre, aile içi şiddet nedeniyle hakkında 6 ay süreyle uzaklaştırma ve iletişim yasağı kararı bulunan bir kişi, bu yasağa rağmen eşini rahatsız etmeye devam etti.

EFT YOLU İLE TEHDİT

Kadına doğrudan ulaşamayan şahıs, her gün eşinin banka hesabına 1 TL göndererek açıklama kısmına tehdit içerikli mesajlar yazdı. Her gün gönderdiği 1 TL’lik EFT işlemlerinin açıklama bölümünü, tehdit ve baskı içeren mesajlar için araç haline getirdi. Bu durumun fark edilmesi üzerine, mağdur yeniden şikâyetçi oldu.

3 GÜN TAZYİK HAPSİ

Mahkeme, bu davranışı iletişim yasağının ihlali olarak değerlendirdi ve şüpheliyi 3 gün tazyik hapsiyle cezalandırdı.

'30 GÜNE KADAR ÇIKAR'

Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat İyaz Çimen, bu tür eylemlerin hukukta açık bir karşılığı olduğunu vurguladı. Çimen, “Uzaklaştırma kararına uymayan kişiler hakkında tazyik hapsi uygulanır. İlk ihlalde bu süre 3 ila 7 gün arasında değişebilir, tekrar eden durumlarda ise 30 güne kadar çıkar. Bu ceza, doğrudan cezaevinde infaz edilir ve paraya çevrilmesi mümkün değildir” dedi.

Kaynak: tv100