Balıkesir'de Bir Deprem Daha! Sallanmaya Devam Ediyor

Dün 6.1'lük depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.52'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin derinliğinin 8.57 kilometre olduğunu duyurdu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilmiş, yıkılan bir binanın enkazından 6 kişi sağ kurtarılmıştı.

4.5'LİK BİR DEPREM DAHA

Hastaneye kaldırılan bir kişi ise hastanede hayatını kaybetmişti. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.52'de 4,5 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 8,57 kilometre olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Deprem Balıkesir AFAD
