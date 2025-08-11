Balıkesir'de Bir Deprem Daha! Sallanmaya Devam Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilmiş, yıkılan bir binanın enkazından 6 kişi sağ kurtarılmıştı.

4.5'LİK BİR DEPREM DAHA

Hastaneye kaldırılan bir kişi ise hastanede hayatını kaybetmişti. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.52'de 4,5 büyüklüğünde deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 8,57 kilometre olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA