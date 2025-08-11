Daha Büyüğünü Orada Bekliyorum! Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Sındırgı Depremi Sonrası Korkutan Mesaj
Daha önce İstanbul’da meydana gelen depremi öncesinden görüp uyaran Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, o bölgeleri işaret edip korkutucu bir uyarıda bulundu. Yeni depremlerin meydana gelebileceğini ifade eden Bektaş, Manisa, Aydın, Muğla ve Isparta illerimize dikkat çekti. İşte Osman Bektaş’ın dikkat çeken deprem uyarıları…
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem, bölgede bulunan fay hatlarını hareketlendirmiş durumda. Uzmanlar fay hatları arasında stres transferinin yaşanabileceğini ifade ediyor. Daha önce İstanbul depremini önceden gören deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, , Manisa, Aydın, Muğla ve Isparta illerimizdeki vatandaşları üstüne basa basa uyardı.
İstanbul depremini önceden bilen Prof. Dr. Bektaş, Balıkesir depreminin ‘Uşak deprem kümesi’ olarak adlandırılan bölgede meydana geldiğini ifade etti.
Bu kümenin içinde yer alan Simav Fayının, 1970 yılında 7.2 büyüklüğündeki Gediz depremini ürettiğini hatırlattı.
OSMAN BEKTAŞ UYARDI: MANİSA YÜKSEK RİSK ALTINDA
Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manisa’nın yüksek risk altında olduğunu ifade etti.
O BÖLGELER DEPREM RİSKİ ALTINDA
Son depremin, bu büyüyen kümenin son ürünü olmayacağını belirten Bektaş, tehlike alanının batıda Manisa-İzmir, güneyde Aydın-Muğla, doğuda ise Isparta ve Afyon bölgelerine doğru genişleyeceği konusunda uyardı.
Bu durum, Ege’deki sürekli tektonik hareketlerin bir sonucu olarak bölgedeki deprem riskinin devam ettiğini gösteriyor.