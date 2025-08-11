Türkiye Alev Alev! Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: 55 Yangının 45’i Kontrol Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı noktalarında devam eden orman yangınları yürekleri ağza getirmeye devam ederken, alevleri kontrol altına alma mücadelesi de sürüyor.

HANGİ İLLERDE KONTROL ALTINDA?

Çanakkale’deki orman yangını büyümeye devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

3 İLDE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına müdahalenin sürdüğünü belirtti.

'55 YANGININ 45'İ KONTROL ALTINDA'

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, şu bilgileri verdi:

Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45'ini tamamen kontrol altına aldık. Çanakkale Ayvacık ve Ezine, Bolu Mudurnu, Kahramanmaraş Göksun, Muğla Milas, Hatay Yayladağ, Manisa Şehzadeler yangınlarının enerjisi düşürüldü.

Çanakkale Merkez ve Dardanos, Manisa Soma, Edirne Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor.

Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek. Lütfen, dışarıda ateş ve anız yakmayalım. Sigara izmariti atmayalım. Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım.

Kabine toplantımızın ardından ülkemizde devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezimize geldik.



Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık.



Devam eden yangınlarda;



• Çanakkale / Ayvacık

— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 11, 2025

