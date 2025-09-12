Sevilen Netflix Dizisinde Oynuyordu... Popüler Oyuncunun Şüpheli Ölümü: Arkadaşının Evinden Düşerek Can Verdi

Netflix'te yayınlanan "Eternal Love" dizisinin popüler oyuncusu Yu Menglong, dün Pekin'de arkadaşının evinden düşerek 37 yaşında hayatını kaybetti. Hayranları, oyuncunun ölümünü şüpheli buldu.

Sevilen Netflix Dizisinde Oynuyordu... Popüler Oyuncunun Şüpheli Ölümü: Arkadaşının Evinden Düşerek Can Verdi
Çinli aktör, şarkıcı ve model Yu Menglong, dün Pekin'in Chaoyang ilçesindeki bir apartman dairesinden düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 37 yaşındaki sanatçının ölümü, Weibo ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve hayranlarını derin bir üzüntüye sürükledi.

Ajansı, aynı gün akşam saatlerinde resmi bir açıklama yaparak kaybı doğruladı: "Değerli Menglong'umuzu 11 Eylül'de kaybettiğimizi duyurmaktan dayanılmaz bir üzüntü duyuyoruz. Polis herhangi bir suç unsurunu dışladı. Umarız huzur içinde yatar ve sevdikleri güçlü kalır."

Polis soruşturması, ölümde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtirken, hayranlar aksini düşünüyor.

YU MENGLONG KİMDİR?

Yu Menglong, kariyerine 2007'de yetenek yarışmalarıyla başlayan bir sanatçıydı. 2015 yapımı tarihi internet dizisi "Go Princess Go" ile dikkat çeken oyuncu, 2017'de fantastik-romantik "Eternal Love" dizisiyle uluslararası üne kavuştu. Dizi, yayınlandıktan sonraki 18 ayda 50 milyar izlenmeye ulaşarak rekor kırmıştı.

Çin'in Xinjiang bölgesinin Midong şehrinde doğan Menglong, "The Legend of White Snake", "The Love Lasts Two Minds" ve son olarak Nisan 2025'te yayınlanan "Hidden Master" gibi yapımlarda rol aldı. Ayrıca şarkıcılık ve müzik video yönetmenliği yaptı; 2024 CCTV Bahar Festivali Galası'nda performans sergiledi.

